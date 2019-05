Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Auffahrunfall auf dem Hullerner Damm

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 16.50 Uhr, fuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus Haltern am See auf dem Hullerner Damm in Richtung Recklinghäuser Damm. Als sie an einer Ampel abbremste, fuhr die dahinter fahrende 53-jährige Autofahrerin, auch aus Haltern am See, auf. Dabei wurde die 56-Jährige leicht verletzt. Es entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell