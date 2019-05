Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Moppedfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 17.15 Uhr, fuhr ein 58-jähriger Moppedfahrer aus Gladbeck auf der Straße Im Linnerott in Richtung Innenstadt. In Höhe einer Kleingartenanlage stürzte er aus bislang unbekannten Gründen ohne Fremdeinwirkung. Dabei wurde er so verletzt, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Mopped entstand lediglich geringer Sachschaden.

