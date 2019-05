Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Autofahrer touchiert Beifahrerin eines entgegenkommenden Motoradfahrers

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 18.40 Uhr, fuhr ein 87-jähriger Autofahrer aus Dortmund auf der Unterlipper Straße in Richtung Selm. In einer Kurve in Höhe der Einmündung Oberlippe geriet er leicht in den Gegenverkehr und touchierte hier eine 19-jährige Lünerin, die als Beifahrerin auf dem Motorrad eines 49-jährigen Motorradfahrers aus Lünen in Gegenrichtung unterwegs war. Bei der Kollision wurde die 19-Jährige leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Auto des 87-Jährigen entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell