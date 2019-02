Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 18-Jährige bei Alleinunfall auf der Lindhorststraße leicht verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Am Sonntagmorgen wurde eine 18 Jahre alte Citroenfahrerin aus Hamm bei einem Alleinunfall auf der Lindhorststraße leicht verletzt. Gegen 8.50 Uhr kam sie im Bereich der Einmündung des Telgenkamps aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kam der C1 im angrenzenden Straßengraben zum Stehen. Zuvor hatte die junge Frau die Lindhorststraße in Richtung Rottumer Straße befahren. Die Fahrerin wurde in ein Hammer Krankenhaus verbracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Über den verursachten Sachschaden noch keinerlei Angaben gemacht werden.(es)

