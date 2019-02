Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 43-Jähriger bei Alleinunfall auf der Dortmunder Straße schwer verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 43 Jahre alter Porschefahrer aus Hamm bei einem Alleinunfall auf der Dortmunder Straße schwer verletzt. Gegen 6.05 Uhr kam er etwa 100 Meter westlich der Kreuzung zur Fangstraße aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er frontal mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Zuvor hatte der Cheyennefahrer die Straße in Richtung Innenstadt befahren. Die Mann wurde in ein Hammer Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 50000 Euro. Der Porsche erlitt dabei einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Aufgrund von freigesetzten Betriebsstoffen, die unter Umständen ins Erdreich eingesickert sein könnten, wurde das Umweltamt der Stadt Hamm angefordert. Weiter wurde ein Leitpfosten beschädigt.(es)

