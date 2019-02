Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Angriff mit Stichwaffe auf Südstraße - Zeugen gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nachdem ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen (17 Februar) einen jungen Mann aus Hamm auf der Südstraße mit einem spitzen Gegenstand (vermutlich einem Messer) leicht verletzt hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der unbekannte Urheber der Auseinandersetzung gegen 03.35 Uhr wegen aggressiven Verhaltens aus einer Gaststätte verwiesen worden. Auf der Straße griff der Krawallmacher dann aus unbekannten Gründen den 22-Jährigen an und fügte ihm Schnittverletzungen zu. Der Geschädigte wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Der bislang nicht identifizierte Tatverdächtige entfernte sich zu Fuß in Richtung Pauluskirche. Er wird beschrieben als etwa 50 bis 60 Jahre alt. Die Körpergröße betrug zirka 170 Zentimeter. Der Mann hatte eine Kurzhaarfrisur. Er war bekleidet mit einer schwarze Winterjacke, einer blauen Jeanshose und einem blau-weiß gestreiftes T-Shirt. Als Kopfbedeckung trug er eine schwarze Kappe. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zur Tat oder zum Täter machen kann, möge sich bei der Polizei in Hamm unter der Nummer - 02381 - 916 - 0 melden. (es)

