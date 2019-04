POL-RE: Dorsten: Zeugen helfen angegriffener Frau

Polizeipräsidium Recklinghausen

Eine 36-jährige Dorstenerin wurde am Samstag um 13.25 h von einem Mann angegriffen. Sie war auf einem Fußweg zwischen dem Hohenkamp und der Baldurstraße unterwegs, als ein Mann sie ergriff und zur Seite zog. Als die Frau um Hilfe rief, kamen ihr zwei Zeugen zur Hilfe. Einer rief die Polizei an, der andere nahm die Verfolgung des flüchtenden Tatverdächtigen auf. Die Beamten konnten den Mann, einen 28-Jährigen, der in Dorsten wohnt, festnehmen. Er wurde zur Wache gebracht und am 14.04. einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

