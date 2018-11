POL-BN: Fahrzeugbrand in Bornheim - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 30.11.2018, kurz vor 06:00 Uhr, wurde die Polizei nach Bornheim gerufen. Auf einem Wirtschaftsweg unmittelbar hinter dem Rastplatz "Eichkamp" an der Autobahn BAB 555 brannte ein Kleintransporter. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Wesseling gelöscht. Personen befanden sich nicht bei dem Fahrzeug.

Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Transporter zuvor im Bereich Euskirchen entwendet worden war. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Das Kriminalkommissariat 11 übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung und des Fahrzeugdiebstahls.

Wer Hinweise zu dem Fahrzeugbrand am frühen Freitagmorgen in unmittelbarer Nähe des Rastplatzes "Eichkamp" geben kann, wird um Mitteilung an das Kriminalkommissariat 11 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/15-0 gebeten.

