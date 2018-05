POL-RE: Marl: Mofafahrer erfasst Fußgängerin auf Feuerwehrzufahrt am Lipper Weg

Recklinghausen (ots) - Auf der Feuerwehrzufahrt neben eines Lebensmittelmarktes am Lipper Weg erfasste ein 15-jähriger Mofafahrer aus Marl am Montag, gegen 18.10 Uhr, eine 13-jährige Fußgängerin, auch aus Marl. Der Mofafahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die 13-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Am Mofa entstand lediglich geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell