Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Vier Transporter brennen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Brand an der Feldstraße ist am Sonntag um 00.05 h ein Schaden in Höhe von ungefähr 120.000 Euro entstanden. Aus noch ungeklärter Ursache gerieten vier Transporter (Sprinter) in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Fachkommissariat für Branddelikte ermittelt. Zeugen, die gesehen haben, wie das Feuer entstanden ist, werden gebeten, sich unter 0800 2361 111 zu melden.

