Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Prügelei an der Willy-Brandt-Allee

Recklinghausen (ots)

Mit mehreren Streifenwagen rückte die Polizei am Samstag um 14.10 h zu einer gemeldeten Schlägerei an der Willy-Brandt-Allee an. Zeugen hatten eine Auseinandersetzung zwischen 25 bis 30 Personen gemeldet. Als die Polizeibeamten eintrafen, hatte sich Situation bereits beruhigt. Vier junge Männer aus Marl hatten sich zunächst gestritten und dann geprügelt. Ein Baseballschläger, eine Holzlatte und ein Einhandmesser wurden sichergestellt. Zwei Verletzte (21 und 16 Jahre alt) wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Gegen zwei 18-Jährige wurden Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen dauern an.

