Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Mann greift Polizisten an - Festnahme

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag um 17.40 h kam es bei einem Einsatz an der Ewaldstraße zu einem Angriff auf Polizeibeamte. Ein 31-Jähriger hatte vorher bei einer häuslichen Gewalt eine 30-jährige Hertenerin leicht verletzt. Eine Zeugin hatte die Polizei gerufen, weil sie die Prügelei in der Wohnung mitbekommen hatte. In der Wohnung war auch noch ein Kleinkind. Als die Beamten eintrafen, mussten sie die Tür eintreten. Der 31-Jährige kam hinter einer Tür hervor und hatte ein Messer in der Hand. Er versuchte, damit die Beamten anzugreifen. Den Polizisten gelang es, mit dem Einsatz von Pfefferspray und körperlicher Gewalt, den Mann festzunehmen. Er musste mit zur Wache. Drei Polizisten und zwei Polizistinnen wurden durch das eingesetzte Pfefferspray leicht verletzt.

