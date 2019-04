Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mann nach Messerstich in Lebensgefahr

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und des Polizeipräsidiums Recklinghausen

Am Donnerstag, 11.04.2019, gegen 22.15 Uhr, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dorsten, Lindenfelder Straße, zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 50- jährigen Deutschen und seiner 53-jährigen deutschen Lebensgefährtin. Im Verlaufe dieser Streitigkeiten bedrohte der unter Alkoholeinwirkung stehende 50- jährige Mann seine Partnerin, woraufhin sich diese sich durch einen Messerstich verteidigte. Sie informierte unverzüglich die Polizei. Durch die zeitgleich eintreffenden Rettungskräfte konnte der Geschädigte einer Fachklinik zugeführt werden. Durch den Stich wurde die Lunge des Mannes perforiert, sodass akute Lebensgefahr bestand. Der Gesundheitszustand des Geschädigten ist derzeit stabil. Die Beschuldigte ist geständig. Die Tathandlung wird derzeit rechtlich von der Staatsanwaltschaft Essen als Notwehrhandlung gewertet. Die Beschuldigte wurde entlassen.

Für die Staatsanwaltschaft Essen Dr. Hüppe, Staatsanwältin

Für das Polizeipräsidium Recklinghausen Finkeldey Erster Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell