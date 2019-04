Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Pkw kollidiert mit geparkten Fahrzeugen

Recklinghausen (ots)

Auf der Oberhofstraße kam es heute gegen 10:45 Uhr zu einem Unfall mit 5 Fahrzeugen. Ein 34-jähriger Bottroper kam von der Fahrbahn ab und stieß mit insgesamt 4 geparkten Pkw zusammen. Der Bottroper wurde zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Als Ursache kommt ein medizinischer Notfall in Betracht. Zusätzlich entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.400 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

René Borghoff

Telefon: 02361/55-1041

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell