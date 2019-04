Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Öffentlichkeitsfahndung nach Falschfahrer

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag um 13:39 Uhr überfuhr ein Pkw-Fahrer die Kreuzung Rappaportstraße in Höhe A52 bei Rotlicht. Polizeibeamte wollten zu diesem Zeitpunkt gerade von Autobahn abfahren und beobachteten den Verstoß. Der Fahrer hielt zunächst, als die Beamten ihn kontrollieren wollten. Beim Aussteigen aus dem Streifenwagen rangierte der Fahrer und beschleunigte sein Fahrzeug. Einer der Beamten musste zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden. Anschließend überquerte der unbekannte Fahrer erneut eine Kreuzung bei Rotlicht und fuhr vermutlich in falscher Richtung auf die A52 in Richtung Gladbeck auf.

Das Fahrzeug wurde vermutlich im Kreis Recklinghausen zugelassen. Der Rest des amtlichen Kennzeichens ist unbekannt.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen SUV Hyundai Tuscon ab Modelljahr 2015 in weiß.

Beschreibung Fahrer: Männlich, ca. 25 Jahre alt, rotes Cap, weißes T-Shirt, schwarze Jacke.

Beschreibung Beifahrer: Männlich, ca. 25 Jahre alt, blaues Cap.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

