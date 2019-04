Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Hoher Sachschaden nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Keine Verletzten, aber ein Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro ist das Resultat eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der Castroper Straße ereignet hat. Nach derzeitigem Stand fuhr ein 30-jähriger Recklinghäuser mit seinem Auto in einen Kreisverkehr und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Auto einer 71-jährigen Recklinghäuserin. Durch den Aufprall schleuderte das Auto der Recklinghäuserin vor eine Laterne.

