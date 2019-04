Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zeugen melden illegales Rennen/Polizei beschlagnahmt Führerschein

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, den Führerschein eines 21-jährigen Oer-Erkenschwickers beschlagnahmt. Laut mehreren Zeugen soll der Mann an einem illegalen Straßenrennen teilgenommen haben. Er und eine bisher unbekannte Person sollen mit ihren Autos die Albert-Einstein-Allee abwechselnd in beide Fahrtrichtungen befahren haben. Laut Zeugen haben der Unbekannte und der 21-Jährige ihre Autos extrem stark beschleunigt, sich gegenseitig überholt und sollen mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die Zeugen hatten sich an eine Streifenwagenbesatzung gewandt, die kurze Zeit nach dem Vorfall vor Ort war. Der 21-jährige Oer-Erkenschwicker war bereits früher durch zu hohe Geschwindigkeit aufgefallen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell