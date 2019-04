Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrer raubt Handtasche

Recklinghausen (ots)

Im Vorbeifahren hat ein Radfahrer einer 72-Jährigen aus Recklinghausen am Mittwoch um kurz nach 11.00 h die Handtasche entrissen. Die Frau war zu Fuß an der Lortzingstraße unterwegs und versuchte noch, die Tasche festzuhalten. Der Mann riss sie ihr mit einem Ruck weg und flüchtete mit seiner Beute. Einen Teil der Beute fanden Polizisten in der Nähe wieder. Der Tatverdächtige war etwa 25 - 30 Jahre alt, 1,75 m groß, normale Figur, hatte schwarze Haare, trug eine schwarze Bommelmütze und hatte dunkle Kleidung an. Er war mit einem mintgrünen, alten Fahrrad unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

