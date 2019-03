Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen

Stadt Bottrop: Polizei intensiviert die Bekämpfung der Raserszene und des illegalen Tunings - Acht Fahrzeuge bei Kontrollen sichergestellt.

Recklinghausen (ots)

Fortbildungen und Schulungen stehen bei der Recklinghäuser Polizei regelmäßig auf dem Dienstplan. In der 11. und 12. Kalenderwoche wurden erneut Beamtinnen und Beamten der Einsatzhundertschaft und des Wach- und Wechseldienstes speziell zur Bekämpfung der Raserszene und des illegalen Tunings ausgebildet. Diese Fortbildungsmaßnahmen werden regelmäßig durch das PP Recklinghausen durchgeführt. Ziel ist es, derartige Kontrollen nicht nur im Rahmen von Schwerpunktkontrollen durchzuführen, sondern in den alltäglichen Dienst zu integrieren.

An jeweils drei Tagen (Do. - Sa. zwischen 19:00 - 02:00 Uhr) waren Realkontrollen im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Bestandteil dieser Weiterbildung.

Bei diesen Kontrollen wurden wieder "schwarze Schafe" der Szene erwischt:

Sechs Pkws wurden auf Grund illegaler technischer Veränderungen sichergestellt. Diese müssen jetzt von einem Sachverständigen begutachtet werden.

Wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs musste ein weiterer Pkw sichergestellt werden. Dem Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

Dass diese Kontrollen sinnvoll und zielführend sind, bestätigt auch der nächste Fall:

Am 22.03.2019 gegen 21:20 Uhr fiel den Beamten ein VW Golf auf der Ewaldstraße in Herten auf. Dieser raste mit überhöhter Geschwindigkeit und stark aufheulendem Motor in Richtung Norden. Mit quietschenden Reifen bog der 32-jährige Gelsenkirchener auf die Albert-Einstein-Allee ein. Auch dort beschleunigte er sein Fahrzeug weit über dem Erlaubten. Der Gelsenkirchener konnte auf der Albert-Einstein-Allee angehalten und kontrolliert werde. Durch seine rücksichtslose Fahrt, hat er nicht nur sich, sondern auch seinen Beifahrer und die weiteren Verkehrsteilnehmer auf seinem Weg in Gefahr gebracht. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts des illegalen Straßenrennens ermittelt. Sein VW Golf wurde von den Polizeibeamten vor Ort sichergestellt.

Desweitern wurden 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen dem Erlöschen der Betriebserlaubnis auf Grund von illegalen technischen Veränderungen an Fahrzeugen gefertigt. 16 weitere Bußgelder mussten auf Grund von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung erhoben werden.

Das Polizeipräsidium Recklinghausen wird diese Fortbildungsmaßnahmen der Beamtinnen und Beamten weiter intensivieren, um auch in Zukunft verstärkt gezielte Kontrollen zur Bekämpfung der Raserszene und dem illegalen Tuning durchzuführen und auszubreiten.

Raser und illegale Autotuner gefährden die Sicherheit im Straßenverkehr und stehen auch im Mittelpunkt der nächsten großangelegten Kontrolle. Anlass wird der sogenannte "CarFreitag" sein, welcher in der "Raser- und Tuningszene" als Saisoneröffnung gilt.

