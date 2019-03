Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrer fährt Fahrradfahrer auf der Wagnerstraße an und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Mittwoch, gegen 7.45 Uhr kam es auf der Wagnerstraße, Ecke Zellerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Dattelner leicht verletzt wurde. Der 14-jährige fuhr mit seinem Fahrrad auf der Wagner Straße in Richtung Norden. Ein Autofahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, touchierte den Jugendlichen beim Überholen. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Nach Angaben des 14-Jährigen touchierte der Autofahrer vermutlich noch ein ihm entgegenkommendes Auto. Zu dem zweiten Fahrzeug kann er keine weiteren Hinweise gegeben. Der Autofahrer fuhr mit seinem dunklen Kombi weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

