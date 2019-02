Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Marl: Autos gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, zwischen 19 und 21.10 Uhr, haben unbekannte Täter auf der Bahnhofstraße einen roten Audi Q3 gestohlen. Der Wagen stand auf einem Fitnessstudio-Parkplatz in Castrop-Rauxel. In dem Auto lag außerdem eine Handtasche mit Bargeld und Bankkarten - auch diese sind jetzt verschwunden. Der Audi hat ein CAS(troper)-Kennzeichen und einen Wert von etwa 30.000 Euro.

Am Mittwoch, zwischen 7 und 13.40 Uhr, wurde von einem Parkplatz des Chemieparks an der Paul-Baummann-Straße in Marl ein weißer Ford Focus gestohlen. Der Wagen hat ein BOR(kener)-Kennzeichen und einen Wert von rund 35.000 Euro.

Wer Hinweise zu den Diebstählen oder möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, das Fachkommissariat der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell