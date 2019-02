Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Trinkflaschen-Dieb ist ermittelt

Recklinghausen (ots)

Rund eine Woche nach der Fahndung nach einem Raub einer Trinkflasche in Gladbeck ist der Fall geklärt: Ein 27-Jähriger aus Bottrop konnte als Tatverdächtiger ermittelt werden. Er hat inzwischen auch zugegeben, in einem Bus die Flasche aus dem Rucksack einer Jugendlichen genommen zu haben. Die Fahndung hat sich hiermit erledigt. Wir bitten vor allem das Foto des Mannes zu löschen und bedanken uns an dieser Stelle für die Hinweise aus der Bevölkerung.

