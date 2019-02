Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht zu Mittwoch Glasbausteine ein, um in den Werkstattbereich am Friedhof an der Friedhofstraße zu gelangen. Die Täter stahlen mehrere Arbeitsgeräte, wie Kettensäge, Flex, Freischneider und Laubsauger der Marke Stihl. Aufgrund der Anzahl der gestohlenen Geräte dürften die Täter diese mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Ebenfalls in der Nacht zu Mittwoch brachen unbekannte Täter den Büro-, Verkaufs und Geräteraum in einer Sportanlage auf der Friedhofstraße auf und stahlen zumindest Bargeld. Mögliche Tatzusammenhänge können nicht ausgeschlossen werden und werden derzeit geprüft.

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

