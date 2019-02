Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Marl

Auf der Neckarstraße brachen unbekannte Täter am Wochenende, in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, den Tankdeckel eines geparkten LKW auf und zapften aus dem Tank 400 Liter Dieselkraftstoff ab.

Nach Einschlagen der Türscheibe drangen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag in ein Kosmetikstudio auf der Friedhofstraße ein. Die Täter suchten in Schränken und Schubladen nach Diebesgut. Sie stahlen zumindest einen geringen Bargeldbetrag.

Recklinghausen

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben in einer Kleingartenanlage auf der Merveldtstraße ein. Bislang liegen fünf Anzeigen vor. Was die Täter mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmittag auf das Gelände eine Wasserversorgers an der Herner Straße ein. Hier schlugen sie an zwei geparkten Autos die Seitenscheiben ein und flüchteten. Ob sie etwas stahlen ist zur Zeit noch nicht bekannt.

Auf der Bochumer Straße brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagabend ein Fenster auf und drangen dann in die Räume einer Zahnarztpraxis ein. Hier stahlen sie nach Durchsuchen der Räume ein Laptop.

In eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße Holtkamp brachen unbekannte Täter am Freitagabend, nach Aufhebeln eines Fensters, ein. Sie stahlen Bargeld, ein Notebook und ein Handy.

Dorsten

Sonntag, in der Zeit von 0.30 bis 6 Uhr, brachen unbekannte Täter eine Tür auf und drangen dann in eine Gaststätte auf dem Fürst-Leopold-Platz ein. Sie brachen einen Zigarettenautomaten auf und stahlen daraus Bargeld und Zigarettenschachteln in noch nicht bekanntem Umfang.

In der Zeit von Freitag, 15.45 Uhr bis Montag, 7 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und drangen dann in Firmenräume an der Gelsenkirchener Straße ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume und nahmen Bargeld mit.

Ebenfalls am Wochenende, in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen, brachen unbekannte Täter in eine Schule auf dem Weißdornweg ein. Um ins Gebäude zu kommen, hatten die Täter die Außentür aufgebrochen. Sie suchten dann in allen Räumen nach Wertgegenständen und nahmen ein Laptop mit.

Bottrop

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagnachmittag brachen unbekannte Täter nach Aufbrechen der Eingangstür in ein Vereinsheim auf der Beckstraße ein. Die Täter suchten in Schränken und Lagerraum nach Beute. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor.

Schmuck und eine Kaffeemaschine stahlen unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Wohnhaus auf der Veenstraße. Die Täter waren ins Haus gelangt, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten.

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmittag brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim auf dem Ringelrodtweg ein. Die Täter stahlen Werkzeug und einen geringen Bargeldbetrag.

Herten

Unbekannte Täter hebelten am Sonntag, zur Tageszeit, die Balkontür auf und drangen dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Hospitalstraße ein.

In eine weitere Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Weidenstraße brachen unbekannte Täter am Samstagnachmittag, nach Aufhebeln einer Balkontür ein. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck.

Gladbeck

Freitagnachmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße In der Dorfheide eingebrochen waren. Die Täter hatten ein Fenster aufhebelt und waren dann eingedrungen. die Täter erbeuteten Bargeld.

Datteln

Von einem Parkplatz an der Wiesenstraße stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Montagmorgen eine Rüttelplatte und einen Stampfer der Marke Wacker. Die Maschinen gehören einer Baufirma.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

