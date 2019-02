Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/Marl: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Bei einer Unfallflucht an der Julius-Buchröder-Straße ist in der Zeit zwischen Sonntag, 14.00 h und Montag, 09.00 h ein geparkter Mercedes so stark beschädigt worden, dass ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstanden ist. Der schwarze Wagen war hinten beschädigt. Ein Verursacher meldete sich nicht.

Marl:

Aufmerksame Zeugen gaben am Montag nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Lipper Weg die entscheidenden Tipps. Sie hatten gesehen, wie ein Autofahrer auf dem Parkplatz ein geparktes Auto angefahren hat und dann einfach weggefahren ist. Die Hinweise der Zeugen führten die Beamten zu einem 43-Jährigen, der in Marl wohnt. Da der 43-Jährige betrunken war, wurde ihm Blut abgenommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. Es entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 1900 Euro.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

