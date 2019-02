Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Autofahrerin erfasst Zehnjährige auf der Castroper Straße

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 07.30 Uhr, fuhr eine 20-jährige Autofahrerin aus Datteln auf der Castroper Straße. Als eine zehnjährige Schülerin, auch aus Datteln, an der Fußgängerampel in Höhe der Straße Neuer Weg die Castroper Straße überquerte, wurde sie von der 20-Jährigen erfasst. Dabei wurde die Zehnjährige so verletzt, dass sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Am Auto entstand 3.500 Euro Sachschaden. Nach ersten Hinweisen dürfte die Zehnjährige bei Rot die Straße überquert haben.

