POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

Bei einer Unfallflucht an der Prosperstraße wurde am Sonntag zwischen 13.50 h und 17.50 h ein geparkter, grauer Audi Q7 so stark beschädigt, dass ein Sachschaden von ungefähr 2500 Euro entstanden ist. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Dorsten:

Einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro hinterließ ein Unbekannter, der zwischen Samstagabend, 22.15 h und Sonntag, 15.20 h am Dillenweg einen blauen VW Golf bei einer Unfallflucht beschädigt hat. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, sondern flüchtete vom Unfallort.

Herten:

Mit einem Schaden von geschätzten 2000 Euro fand ein Fahrer seinen grauen VW Touareg am Sonntag um 11.00 h an der Elisabethstraße. Er hatte den Wagen am Sonntag gegen 05.30 h ohne Schäden dort hingestellt. Der Wagen stand in Richtung "In der Feige" und war hinten rechts beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Ungefähr 1000 Euro Sachschaden blieben bei einer Unfallflucht an der Kaiserstraße an einem weißen Seat Leon zurück. Der Wagen stand am Montag zwischen 08.15 h und 08.45 h auf einem Parkplatz und war von einem Unbekannten beschädigt worden. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

