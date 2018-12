POL-RE: Recklinghausen: Unbekannter versucht Kiosk auf der Königstraße zu überfallen

Recklinghausen (ots) - Sonntag, gegen 17.15 Uhr, ging ein maskierte Mann über einen Gehweg auf den Kiosk an der Königstraße zu. Hier bedrohte er die 63-jährige Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte diese auf das Verkaufsfenster zu öffnen. Die Angestellte weigerte sich und nahm statt dessen ihr Handy in die Hand und drohte, dass sie die Polizei anrufen werden. Der Täter drohte nun erneut mit der Schusswaffe. als die Angestellte aber erneut nicht das Verkaufsfenster öffnete, flüchtete der Täter auf der Königstraße in nördliche Richtung. Der Täter war etwa 17 Jahre alt, dünn und 1,70 Meter groß. Er trug eine schwarze Skimaske mit einem Sehschlitz für beide Augen. Er hatte blaue Augen und helle Haut. Er hatte eine schwarze Stofftasche dabei und trug eine dunkle Jacke, über die er eine grüne oder gelbliche Warnweste mit Reflektoren gezogen hatte. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

