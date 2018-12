POL-RE: Waltrop: Solarmodule von Spurwerkturm gestohlen

Recklinghausen (ots) - Auf dem ehemaligen Zechengelände in Waltrop hat es einen ungewöhnlichen Diebstahl gegeben. Vom Spurwerkturm auf der Straße "Landabsatz" sind am Montagabend Batterien und Solarmodule verschwunden. Nach Angaben des Betreibers sorgten sie für die Stromversorgung eines Breitband-Datenverteilers. Der Diebstahl wurde am Dienstagnachmittag angezeigt. Wer am Montagabend auf dem Spurwerkturm etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

