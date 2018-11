POL-RE: Bottrop: Nach Autoaufbruch sucht die Polizei einen hellen Seat mit getönten Scheiben

Recklinghausen (ots) - An der Braker Straße Ecke Polderstraße ist am Montagmittag, gegen 12.50 Uhr, ein schwarzer Audi A6 aufgebrochen worden. Der unbekannte Täter schlug eine Scheibe ein, nahm eine Tasche aus dem Auto und fuhr dann als Beifahrer in einem hellen Seat mit getönten Scheiben davon. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,75m bis 1,80m groß, schlank, komplett schwarz gekleidet, schwarze Mütze. Sein mutmaßlicher Komplize wartete während der Tat auf dem Fahrersitz. Wer Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem hellen Seat machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 bei der Polizei zu melden.

