POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß mit gestohlenem Auto auf der Steinbrinkstraße

Recklinghausen (ots) - Heute, gegen 10.30 Uhr, kam es zu einem größeren Verkehrsunfall auf der Steinbrinkstraße. Der Fahrer eines gelben Mercedes E-Klasse fuhr auf der Steinbrinkstraße in Richtung Brunhildenweg. Als eine 57-jährige Bottroperin aus dem Brunhildenweg nach rechts in die Steinbrinkstraße abbog, stieß der Mercedes mit dem Auto der 57-Jährigen zusammen. Nach ersten Hinweisen war der Fahrer des Mercedes mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der 57-Jähgrigen um die eigene Achse herumgeschleudert, prallte gegen einen Baum und dann gegen ein geparktes Auto. Das geparkte Auto wurde dabei noch gegen eine Hauswand gedrückt. Es entstand insgesamt etwa 30.000 Euro Sachschaden. Die 57-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Mercedes und weitere jugendliche Beifahrer flüchteten zunächst zu Fuß und ließen das Auto an der Unfallstelle zurück. Kurze Zeit später kehrten sie jedoch zum Unfallort zurück. Ein 17-jähriger Bottroper gab an, den Mercedes gefahren zu haben. Bei den Ermittlungen gab der 17-Jährige an, den Mercedes am frühen Morgen bei einem Autohandel in Bottrop gestohlen zu haben. Weil das Auto keine Kennzeichen hatte, hätten der Heranwachsende und seine drei Begleiter von einem in der Nähe geparkten Auto die Kennzeichen abmontiert und an den Mercedes geschraubt. Gegen 6.15 Uhr betankte der 17-Jährige dann den Mercedes an einer Tankstelle an der Hans-Sachs-Straße und fuhr ohne zu bezahlen weiter. Da der 17-Jährige angab, Drogen genommen zu haben, wurden ihm Blutproben abgenommen. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall wurde er nach eigenen Angaben leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell