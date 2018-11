POL-RE: Haltern am See: Frau in Bank beraubt - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - In einer Bankfiliale auf der Koeppstraße ist am Freitag, gegen 19.10 Uhr, eine 50-jährige Frau aus Haltern am See von einem unbekannten Mann überfallen worden. Die Frau wollte gerade Bargeld einzahlen, als der Täter die 50-Jährige mit einem Messer bedrohte und Geld forderte. Anschließend riss er der Frau das Portemonnaie aus der Hand und nahm Geld heraus. Danach lief er mit der Beute in Richtung Schmeddingstraße davon. Beschreibung: etwa 40 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, mindestens 1,80m groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer (vermutlich) dunklen Hose und einer schwarzen Wollmütze. Sein Gesicht war auffällig vernarbt. Hinweise nimmt das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

