POL-RE: Dorsten: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Recklinghausen (ots) - Ein 30-jähriger Dorstener wurde am Samstag festgenommen. Er steht im Verdacht, versucht zu haben, in die Wohnung einer Seniorin an der Barbarastraße einzubrechen. Die Frau hatte den Mann bemerkt, wie er unter anderem über das Garagendach lief und versuchte, ein Dachfenster zu öffnen. Die Frau rief über Telefon Hilfe. Die alarmierte Polizei konnte den Mann noch auf dem Garagendach antreffen und festnehmen. Er musste mit zur Wache. Da er vermutlich Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte, wurde ihm Blut abgenommen. Die Ermittlungen gegen den 30-Jährigen dauern an.

