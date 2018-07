POL-RE: Recklinghausen: Mann läuft mit abgebrochener Glasflasche durch in Innenstadt

Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat am Samstag um 03.25 h in der Innenstadt einen Randalierer festgenommen. Der Mann, ein 31-Jähriger, der in Herten wohnt, war mit freiem Oberkörper laut schreiend durch die Stadt gelaufen und hatte eine abgebrochene Glasflasche in der Hand. Vorher soll der Mann nach Zeugenaussagen von einer Personengruppe an der Löhrgasse angegriffen und in den Hintern getreten worden sein, sodass er hinfiel. Die Polizeibeamten konnten den aufgebrachten Mann erst mit gezogenen Waffen dazu bringen, sich auf den Boden zu legen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, bevor die Polizei am Einsatzort war, werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

