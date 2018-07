POL-RE: Recklinghausen: Streit eskaliert

Recklinghausen (ots) - Ein Streit zwischen zwei vier Männer eskalierte am Freitag um 22.10 h so, dass die Polizei gerufen werden musste. Zwei Männer, ein 23-jähriger und ein 25-jähriger Recklinghäuser, waren zu Fuß auf der Hochlarmarkstraße unterwegs und gerieten mit zwei Männern (24 und 26 Jahre alt) in Streit, die auf einem Balkon saßen. Der Streit eskalierte so, dass er auf der Straße handgreiflich weitergeführt wurde. Der 24-Jährige wurde gewürgt und geschlagen. Der 26-Jährige ging dazwischen. Das (23 und 25 Jahre alte) Duo flüchtete, konnte aber in der Nähe angetroffen und festgenommen werden. Die beiden hatten Alkohol getrunken. Sie mussten mit zur Wache und kamen in die Gewahrsamszelle. Der 26-jährige Recklinghäuser und der 25-Jährige erlitten bei der Schlägerei leichte Verletzungen.

