POL-RE: Recklinghausen/Dortmund: Zwei Männer flüchten nach Unfall auf Autobahn aus gestohlenem Mercedes

Recklinghausen (ots) - Mit einem gerade in Recklinghausen gestohlenen Mercedes AMG sind zwei Männer am Montag um 02.35 h vor der Polizei geflüchtet. Eine Zeugin hatte gehört, wie ihr Wagen an der Straße "Auf dem Berg" mitten in der Nacht gestartet wurde. Sie konnte gerade noch sehen, wie der Mercedes auf die Straße fuhr. Nach einigen Metern hielt der Wagen an und ein Mann sprang an der Beifahrerseite ins Auto. Eine genauere Beschreibung der Männer liegt nicht vor. Die Frau verständigte sofort die Polizei. Das gestohlene Auto konnte auf der Autobahn A 2 ausgemacht werden. Zur Fahndung wurden neben mehreren Streifenwagen auch ein Hubschrauber eingesetzt. Der Mercedes war teilweise mit mehr als 200 km/h auf der Flucht. Im Kamener Kreuz kam der Wagen beim Wechsel von der A 2 auf die A 1 in Richtung Köln nach links von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß, bevor sie festgenommen werden konnten. Zeugen, die die Männer gesehen haben oder wissen, wo sie nach dem Unfall geblieben sind, werden gebeten, sich unter der 0800 2361 111 beim Fachkommissariat zu melden.

