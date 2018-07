POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Datteln

Einen auf der St-Vincens-Straße geparkten Ford Fiesta fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen an. Dabei entstand am Ford 2.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Recklinghausen

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr am Sonntag, in der Zeit von 12 bis 22 Uhr, einen geparkten silbermetallicfarbenen Opel Zafira mit WI(esbadener) Kennzeichen an. Der Verursacher flüchtete, obwohl ein Schaden von 1.500 Euro am Opel entstanden war.

1.000 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf dem Fehmarnweg. Hier fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Montagnachmittag (02.07.) bis Sonntagnachmittag einen silberfarbenen VW Polo an und flüchtete.

Haltern am See

Ein schwarzen Seat Leon war in der Zeit von Samstag, 17.50 Uhr und Sonntag, 16.45 Uhr, an einer Unfall auf der Straße Römerlager beteiligt. Das weitere dabei beteiligte Fahrzeug ist bislang nicht bekannt. Am Seat befindet sich vorne links ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Nun wird der andere Unfallbeteiligte gesucht.

Castrop-Rauxel

In der Zeit von Samstag, 11.30 Uhr bis Sonntag, 15 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Mulvanystraße einen geparkten schwarzen Seat Leon an. Am Seat entstand 1.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Samstag, in der Zeit von 17 bis 23 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Germanenstraße einen geparkten silberfarbenen Chevrolet Captiva an und flüchtete. Am Chevrolet entstand 2.000 Euro Sachschaden.

Bottrop

Der Fahrer eines Lastwagen mit Kölner Kennzeichen fuhr am Montag, gegen 8.30 Uhr, in der Innenstadt, an einem Geschäft auf der Hansastraße, ein Werbeschild ab. Dabei wurde das Schild vollkommen abgerissen. Es hang nur noch an einem Stromkabel. Passanten sprachen den Fahrer an, der sich den Schaden auch kurz ansah, dann aber, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 1.000 Euro zu kümmern, wegfuhr.

Hinweise erbitten die zuständigen Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell