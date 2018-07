POL-RE: Bottrop: Öffentlichkeitsfahndung nach räuberischen Diebstahl - Tatverdächtiger stellt sich

Recklinghausen (ots) - Nach der Öffentlichkeitsfahndung vom 27.06. nach einem Mann in neongelber Jacke hat sich der Tatverdächtige heute bei der Polizei gestellt. Der Mann ist verdächtig, am 22.02.2018 an der Gungstraße nach einem Diebstahl einen Zeugen zur Seite gestoßen zu haben und geflüchtet zu sein. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. Wir bedanken uns für die Hinweise und bitten, die Bilder des Tatverdächtigen -insbesondere aus dem online-Bereich- zu löschen.

