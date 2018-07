POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschäden

Recklinghausen (ots) - Bottrop:

An der Fröbelstraße fand ein Fahrer seinen grauen Audi A4 am Freitag um 10.45 h mit einem Unfallschaden in Höhe von 4000 Euro vor. Er hatte den Wagen dort eine halbe Stunde geparkt. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete von der Unfallstelle.

Castrop-Rauxel:

An der Stettiner Straße kam es am Donnerstag um 15.35 h zu einer Unfallflucht an einem weißen Renault Master. Der Lkw war unbeschädigt abgestellt worden. Der Fahrer hörte zur Unfallzeit einen Knall und konnte noch sehen, wie ein brauner Pkw in Richtung Borghagener Straße wegfuhr. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Dorsten:

Ein Schaden in Höhe von 1500 Euro wurde bei einer Unfallflucht an der Barkenberger Allee verursacht. Der geparkte silberne Peugeot 207 stand von Donnerstag, 22.00 h bis Freitag, 11.30 h an der Barkenberger Allee und war morgens an der linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Oer-Erkenschwick:

Mit einem Unfallschaden in Höhe von 1500 Euro fand ein Fahrer seinen silbernen Peugeot 206 am Donnerstag um 15.00 h an der Horneburger Straße vor. Er hatte den Wagen um 07.00 h dort abgestellt. Der Verursacher suchte das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

