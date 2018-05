POL-RE: Datteln: Fahrer eines silberfarbenen Kleinwagens fährt Fahrradfaher auf der Rottstraße an und flüchtet

Recklinghausen (ots) - Montag, gegen 16.15 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer aus Datteln auf der Rottstraße und ordnete sich links ein, um in eine Hauseinfahrt abzubiegen. dies zeigte er auch mit Handzeichen an. Der Fahrer eine Silberfarbenen Kleinwagens fuhr nun an dem 63-Jährigen vorbei und touchierte ihn dabei. Der 63-Jährige stürzte und verletzte sich dabei so, dass er im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Bei dem flüchtigen silberfarbenen Kleinwagen, dürfte es sich um ein älteres Modell mit Gelsenkirchener Kennzeichen handeln. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.

