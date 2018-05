POL-RE: Gladbeck: Autofahrer stoßen auf der Kreuzung Horster Straße/Klarastraße zusammen

Recklinghausen (ots) - Montag, gegen 13.30 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Autofahrer aus Dortmund auf der Klarastraße und wollte dann nach links in die Horster Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem Gelsenkirchener Autofahrer zusammen, der auf der Horster Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde der 51-Jährige so verletzt, dass er zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand 10.000 Euro Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in Höhe Johannastraße einseitig gesperrt werden.

