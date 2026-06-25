Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0422--Raub mit Pfefferspray am Bahnhof--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 25.06.26, 01:25 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag wurde einem 48 Jahre alten Mann auf dem Bahnhofsplatz sein E-Bike geraubt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen wenig später fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 48-jährige gemeinsam mit einer Bekannten am Bahnhofsplatz unterwegs, als ein Mann ihm unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht sprühte und sein E-Bike entwendete. Der Angreifer flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt Augenreizungen, Schürfwunden und Kratzer sowie eine Schnittverletzung an der Augenbraue.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Zudem standen den Einsatzkräften Videoaufzeichnungen aus der Videoleitstelle zur Verfügung.

Gegen 03:15 Uhr meldete sich die Begleiterin des Geschädigten bei der Polizei und gab an, den mutmaßlichen Täter erneut im Bereich des Hauptbahnhofs gesehen zu haben. Einsatzkräfte konnten den Mann daraufhin stellen und vorläufig festnehmen. Bei ihm wurde ein Pfefferspray aufgefunden und sichergestellt. Das entwendete E-Bike konnte bislang nicht aufgefunden werden. Der 30-jährige Tatverdächtige wurde mit zur Polizeiwache genommen. Die weiteren Ermittlungen, unter anderem zum Verbleib des Fahrrades dauern an.

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