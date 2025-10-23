Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0706--Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt in Bremen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Agnes-Heineken-Straße Zeit: 19.10.25, 13 Uhr

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30 Jahre Bremerin fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nun öffentlich mit zwei Fotos nach dem mutmaßlichen Täter (wir berichteten, siehe Pressemitteilung Nr. 0696).

Nach dem 32 Jahre alten Kayahan Özdemir wird national und international gefahndet, nachdem er am Sonntag seine 30 Jahre alte ehemalige Lebensgefährtin in Kattenturm getötet hatte. Gegen ihn wurde ein Europäischer Haftbefehl erwirkt.

Die weiterhin intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann auf den Fotos machen können, wenden sich an den Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

