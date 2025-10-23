PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0706--Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt in Bremen--

POL-HB: Nr.: 0706--Öffentlichkeitsfahndung nach Tötungsdelikt in Bremen--
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Agnes-Heineken-Straße
Zeit: 	19.10.25, 13 Uhr

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 30 Jahre Bremerin fahnden Polizei und Staatsanwaltschaft nun öffentlich mit zwei Fotos nach dem mutmaßlichen Täter (wir berichteten, siehe Pressemitteilung Nr. 0696).

Nach dem 32 Jahre alten Kayahan Özdemir wird national und international gefahndet, nachdem er am Sonntag seine 30 Jahre alte ehemalige Lebensgefährtin in Kattenturm getötet hatte. Gegen ihn wurde ein Europäischer Haftbefehl erwirkt.

Die weiterhin intensiven Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Mann auf den Fotos machen können, wenden sich an den Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Bremen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Franka Haedke
Telefon: 0421/362-12114
Fax: 0421/362-3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 13:59

    POL-HB: Nr.: 0705--Neuer Standort des Polizeireviers Blumenthal offiziell eröffnet--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Landrat-Christians-Straße 99a Zeit: 27.10.25, 12 Uhr Der neue Standort des Polizeireviers Blumenthal an der Landrat-Christians-Straße ist nun offiziell in Betrieb. Ab sofort nehmen die Kontaktpolizisten des Reviers Blumenthal sowie der Verkehrsdienst ihre Arbeit in den modernen und funktionalen Räumlichkeiten ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 10:53

    POL-HB: Nr.: 0704--Spaziergänger im Park attackiert--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Am Waller Park Zeit: 22.10.25, 15.30 Uhr Mittwochnachmittag überfiel und verletzte ein bislang noch unbekannter Mann einen 69 Jahre alten Spaziergänger im Waller Park. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Bremer spazierte gegen 15.30 Uhr im Waller Park. An einem Stichweg kam ihm ein Mann mit Sturmhaube entgegen, forderte "Gib mir Geld, gib mir Geld" und schlug den ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:24

    POL-HB: Nr.: 0703 --Der Räuber mit der Scream-Maske--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Obervieland, OT Kattenturm, Scotlandweg Zeit: 22.10.25, 22.45 Uhr Ein Räuber, getarnt mit einer Maske aus der bekannten Scream Film-Reihe, überfiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Kattenturm einen 42 Jahre alten Passanten. Der 42-Jährige ging gegen 22.45 Uhr durch den Scotlandweg, befand sich zwischen Spielplatz und Haltestelle Kattenturm-Mitte, als der Räuber aus dem Gebüsch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren