POL-HB: Nr.: 0274 --LKW-Kontrollen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, Östliche Vorstadt, OT Steintor, OT Ostertor, OT Bahnhofsvorstadt Zeit: 15.05.2023, 16 - 23.30 Uhr Am Mittwochnachmittag führte die Polizei Bremen in enger Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt, dem Zoll und dem Finanzamt eine erfolgreiche Schwerpunktaktion in der Bahnhofsvorstadt und im Viertel durch. Die Maßnahmen, die bis in die ...

mehr