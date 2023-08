Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0489--Zeugenaufruf nach möglicher Gewalttat--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Linienstraße Zeit: 20.08.23, 3 Uhr

Nachdem ein 37-Jähriger in der Nacht zu Sonntag im Steintorviertel bewusstlos und mit einer Kopfverletzung aufgefunden wurde, ermittelt die Kriminalpolizei. Es besteht Lebensgefahr. Die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus und suchen Zeugen.

Der Bremer wurde gegen 3 Uhr von einer Passantin nicht ansprechbar und mit einer Kopfplatzwunde auf dem Boden liegend an der Ecke Linienstraße / Vor dem Steintor gefunden. Zusammen mit einem zufällig vorbei kommenden Arzt versorgten sie den Bewusstlosen und alarmierten Rettungskräfte. Nach einer Erstversorgung musste der 37-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sich sein Zustand drastisch verschlechterte. Er musste notoperiert werden, es besteht Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Bremer in der Nacht mit Freunden gefeiert und war dann später im Viertel an der Sielwallkreuzung etwas essen. Kurz vor 3 Uhr gab es einen letzten telefonischen Kontakt. Kurz danach fand ihn die Zeugin bewusstlos auf dem Gehweg. Sein Handy konnte bei dem 37-Jährigen nicht gefunden werden.

Die Kriminalpolizei geht nach ersten Ermittlungen von einer Gewalttat aus und fragt: "Wem ist in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr etwas Verdächtiges im Bereich der Linienstraße aufgefallen?" Hinweise gehen jederzeit an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell