POL-HB: Nr. 0781--Großaktion gegen Drogendealer

Bremen

-

Bremen

13.12.22 und 16.12.22

Die Polizei Bremen ging in dieser Woche erneut gegen die Drogendealer-Szene vor und durchsuchte mehrere Wohnungen und gewerbliche Objekte in Bremen und zwei Wohnungen in Niedersachsen. Die Ermittlerinnen und Ermittler beschlagnahmten hierbei viel Bargeld, Drogen und Datenträger sowie weitere wichtige Beweismittel. Neben Einsatzkräften aus Niedersachsen und Bremen kamen auch Rauschgift- und Bargeldspürhunde sowie das Ordnungsamt und der Zoll zum Einsatz.

Bereits am Dienstagvormittag wurden sechs Wohnungen in Bremen und eine in Niedersachsen durchsucht. Die Maßnahmen richteten sich gegen acht Personen. Sie stehen im Verdacht, in den letzten Jahren einen regen Handel mit Drogen betrieben zu haben. Aus diesem Grund erließ das Amtsgericht Bremen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse, die nun vollstreckt wurden. Die Polizistinnen und Polizisten beschlagnahmten knapp 40.000 Euro, diverse Verkaufseinheiten Cannabis, Drogenutensilien und vieles mehr.

Am Freitagabend standen Rückzugsorte der Dealer-Szene im Fokus der Einsatzkräfte. Neben zwei gewerblichen Objekten, einer Shisha Bar und einem Imbiss, wurden auch zwei Privatwohnungen, eine davon in Niedersachsen, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bremen durchsucht. Darüber hinaus wurden insgesamt zehn Lokale und Kioske in der Bahnhofsvorstadt aufgesucht und überprüft. Insgesamt beschlagnahmten die Einsatzkräfte an diesem Abend hohe Bargeldsummen im fünfstelligen Bereich, mehrere Verkaufseinheiten Rauschgift und kontrollierten knapp 90 Personen. In einem Betrieb wurden mehrere Verstöße gegen Hygieneregeln festgestellt, ein Kiosk wurde noch vor Ort aufgrund diverser Zollverstöße geschlossen. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen und Auswertungen dauern an.

Innensenator Ulrich Mäurer: "Die Zerschlagung der Dealer-Szene am Hauptbahnhof und des Straßenhandels ist unser vorrangiges Ziel. Dazu ist eigens die Besondere Aufbauorganisation "Quartier" der Polizei Bremen eingerichtet worden. Zudem dienen die Aktionen zur Vorbereitung ausländerrechtlicher Maßnahmen, um zentrale Akteure abschieben zu können. Allein in dieser Woche gab es Dutzende von Maßnahmen vor Ort, aber auch Hausdurchsuchungen bei Tatverdächtigen und Beschlagnahmungen von Bargeld, Handys und Drogen. Die heutige Aktion galt den Rückzugsräumen der Dealer. Die Botschaft an die Szene ist: "Verschwindet. Wir stehen Euch permanent auf den Füßen."

Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen verstärkt im Kampf gegen die Drogen- und Gewaltkriminalität rund um den Hauptbahnhof im Einsatz, siehe hierzu auch beispielhaft die Pressemeldungen 696, 698 und 726. Im Fokus der Maßnahmen stehen insbesondere die Straßendealer, die durch ihre Aktivitäten die Gesundheit der Menschen belasten, für Folgestraftaten sorgen und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Bremen negativ beeinflussen. Die Polizei Bremen wird weiterhin durch eine Vielzahl an Kontrollen eine hohe Präsenz im Bereich des Hauptbahnhofes zeigen und konsequent gegen die Drogenszene vorgehen, insbesondere gegen die Drogenhändler.

