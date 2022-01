POL-HB: Nr.: 0055--Polizei fasst Brandstifter

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, Wilhelm-Liebknecht-Straße Zeit: 25.01.22, 1.45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stellten in der Nacht zu Dienstag einen mutmaßlichen Brandstifter in der Vahr. Zuvor hatten erneut Mülltonnen gebrannt.

Bereits am Sonntag und in der Nacht zu Montag waren in dem Bereich drei Müllcontainer komplett ausgebrannt, zwei Autos wurden dabei durch die Hitze beschädigt, wir berichteten (siehe Pressemitteilung Nr. 0049). In der Nacht zu Dienstag mussten Polizei und Feuerwehr erneut zu brennenden Mülltonnen in die Wilhelm-Liebknecht-Straße ausrücken. Insgesamt standen dort drei Müllcontainer vollständig in Flammen, ein weiterer wurde beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich. Einsatzkräfte der Polizei konnten einen 25-Jährigen in der Nähe des Brandortes festnehmen. Er führte ein Feuerzeug und Grillanzünder mit sich. Die Sachen wurden sichergestellt.

Der junge Bremer ist verdächtig, die Brände gelegt zu haben. Er war geständig und wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden und beschlagnahmten die Ermittler weitere Beweismittel. Die Ermittlungen zu den gleichgelagerten Branddelikten dauern an.

