Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0903 --Polizei stellt Drogen sicher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Ellenerbrok-Schevemoor, Züricher Straße Zeit: 09.12.2021, 04:30 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen stellten Kriminal- und Zivilpolizisten eine größere Menge Drogen und Bargeld in einem Haus in Osterholz sicher. Der Durchsuchung waren umfangreiche Ermittlungen vorangegangen.

Gegen 04:30 Uhr durchsuchten mehrere Polizisten ein Haus in der Züricher Straße. Hintergrund waren umfangreiche Ermittlungen zu Straßendealern in Tenever. Bei der Durchsuchung des Hauses einer Familie wurden größere Mengen Heroin, Amphetamine, sowie Bargeld, Streckmittel und Mobiltelefone sichergestellt. Zwei Männer im Alter von 27 und 30 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

