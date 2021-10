Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0734 --Grenzgang für Bürgermeister Bovenschulte--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Südwest, In der Vahr Zeit: 14.00 Uhr - 17.30 Uhr

Der Präsident des Senats, Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte, besuchte am Donnerstag zusammen mit Innensenator Ulrich Mäurer das Polizeipräsidium. Im Vordergrund standen hierbei insbesondere die zunehmenden Einsatzbelastungen der Polizistinnen und Polizisten in Bremen. Der Bürgermeister lernte auch das neue Projekt Grenzgang & Kraftraum kennen.

Polizeipräsident Dirk Fasse begrüßte die beiden Politiker im Präsidium in der Vahr. Hier ließ sich Bovenschulte zunächst die aktuellen Herausforderungen der Polizei schildern. Themen, wie der zunehmende Anstieg der Gewalt gegenüber Polizistinnen und Polizisten und die Einsatzbelastungen durch viele Sonderlagen standen ebenso auf der Agenda, wie die umfangreichen Ermittlungen in den Enchrochat-Verfahren oder die Digitalisierung der Polizei. Sehr interessiert zeigte sich Bovenschulte auch beim Projekt Grenzgang & Kraftraum. Hierbei handelt es sich um eine Ausstellung, die Beschäftigte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei intensiv animiert, sich mit den eigenen und gesellschaftlichen Werten auseinanderzusetzen und dabei den eigenen Wertekompass neu zu justieren. Hierbei werden Bereiche wie Mensch, Gewalt, oder Trauma thematisiert sowie anschließend in einem "Kraftraum" das Erlebte besprochen, sodass man gestärkt aus der Ausstellung herausgeht. Dieser Trainingsort für Kopf und Seele war eine Idee aus NRW, wurde unter Federführung des ASB in Bremen übernommen und geht bald an den Start. Bovenschulte: "Dieses neue Projekt halte ich im Hinblick auf die belastenden Erfahrungen und Ereignisse im täglichen Dienst für eine tolle Einrichtung."

Nach einem Besuch beim Einsatzdienst und dem Austausch mit der Bereitschaftspolizei, beendete der Bürgermeister am späten Nachmittag seine Visite und nahm viele positive Eindrücke mit ins Rathaus.

