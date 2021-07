Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0516--Straßenräuber erbeuten teuren Schmuck--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Osterholz, OT Tenever, Schevemoorer Landstraße und Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Gustav-Deetjen-Allee

Am Samstag wurden ein 61 Jahre alter Bremer in Findorff und eine 68-Jährige in Osterholz Opfer von Straßenräubern. Die Täter konnten in beiden Fällen unerkannt mit hochwertigem Schmuck, darunter eine Luxus-Armbanduhr, flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 68 Jahre alte Frau war gegen 13 Uhr zu Fuß in der Schevemoorer Landstraße in Richtung Graubündener Straße unterwegs, als ihr drei Jugendliche entgegen kamen. Im Vorbeigehen riss ihr plötzlich einer der Jungen vier Goldketten vom Hals. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Graubündener Straße. Die Seniorin blieb unverletzt. Die Räuber wurden zwischen 15 und 18 Jahre alt und mit dunklem Teint beschrieben. Bei den Halsketten handelt es sich um Goldschmuck mit verschiedenen Symbolanhängern, wie ein gebrochenen Herz und Buchstaben.

Gegen 17.30 Uhr alarmierte ein Touristenpaar aus Italien die Polizei. Kurz zuvor war der 61-Jährige mit seiner Partnerin von der Bürgerweide in Richtung Parkhotel unterwegs, als sich ein Unbekannter zwischen die beiden drängelte. Dabei riss er die Uhr vom Handgelenk des 61-Jährigen. Das Armband ging daraufhin kaputt und der Räuber flüchtete mit dem Uhrengehäuse in Richtung Nelson-Mandela-Park. Der Täter soll etwa 1,75 Meter groß, zwischen 20 und 30 Jahre alt und schlank sein. Er hatte schulterlange dunkle Haare, war dunkel gekleidet und ungepflegt. Bei der Beute handelt es sich um eine Armbanduhr der Marke Rolex.

Die Polizei warnt vor dem Ankauf der gestohlenen Schmuckstücke. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

